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В Саратовской области ввели режим ЧС из-за взрыва газа в жилом доме

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил введение режима ЧС регионального уровня из-за взрыва газа в жилом доме в Саратове. На место ЧП для контроля ситуации также вылетит глава МЧС Александр Куренков.

«Это необходимо для оперативного взаимодействия всех служб и ведомств и привлечения максимальных ресурсов для ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим», — написал Бусаргин в Telegram-канале.

Взрыв бытового газа произошел в десятиэтажном доме № 2 на улице Блинова около 11:00 мск. Обрушилась угловая секция с 7 по 10 этаж. На месте продолжается разбор завалов, работают спасатели и кинологи. Известно о четырех погибших, включая ребенка. По данным регионального МЧС, пострадали семь человек. Они находятся на амбулаторном лечении. СМИ при этом писали, что из-под завалов были спасены более 10 человек.