В Саратовской области ввели режим ЧС из-за взрыва газа в жилом доме

Взрыв бытового газа произошел в десятиэтажном доме № 2 на улице Блинова около 11:00 мск. Обрушилась угловая секция с 7 по 10 этаж. На месте продолжается разбор завалов, работают спасатели и кинологи. Известно о четырех погибших, включая ребенка. По данным регионального МЧС, пострадали семь человек. Они находятся на амбулаторном лечении. СМИ при этом писали, что из-под завалов были спасены более 10 человек.