Двоих молодых людей осудили за попытку поджога военных комиссариатов в Ростове

В Ростовской области вынесли приговор по уголовному делу о попытке поджога двух военных комиссариатов в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным следствия, двое граждан России — 19-летний житель Красноярска и 17-летний житель Новосибирска — в сентябре 2023 года через мессенджеры связались с представителями запрещенной террористической организации.
Парни отправили свои анкеты для вступления в организацию, а в ответ получили задание провести разведку и поджечь два ростовских военкомата.
Нарушителей во время попытки поджога задержали сотрудники УФСБ. После этого были возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на теракт и об участии в террористической организации (ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).
В Южном окружном военном суде подозреваемые получили по 6 лет колонии общего режима. Приговор еще не вступил в силу.
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