Двоих молодых людей осудили за попытку поджога военных комиссариатов в Ростове

Нарушителей во время попытки поджога задержали сотрудники УФСБ. После этого были возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на теракт и об участии в террористической организации (ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).