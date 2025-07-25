Женщина погибла из-за наезда катера на Алаколе

Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту нарушения правил безопасности движения речного транспорта возбуждено уголовное дело.
«Как установлено, на озере Алаколь, примерно в 100 метрах от берега, катер совершил наезд на женщину, которая отдыхала в воде», — рассказали в ведомстве.
Водитель катера помещен в изолятор временного содержания. Назначены соответствующие экспертизы, ведется следствие.
«На месте происшествия проводятся проверки уполномоченными органами», — отметили в ДП региона.
Расследование продолжается. По его результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.