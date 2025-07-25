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Женщина погибла из-за наезда катера на Алаколе

На Алаколе из-за наезда катера погибла 63-летняя женщина, которая плавала в озере в 100 метрах от берега. Водителя катера задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту нарушения правил безопасности движения речного транспорта возбуждено уголовное дело.

«Как установлено, на озере Алаколь, примерно в 100 метрах от берега, катер совершил наезд на женщину, которая отдыхала в воде», — рассказали в ведомстве.

Водитель катера помещен в изолятор временного содержания. Назначены соответствующие экспертизы, ведется следствие.

«На месте происшествия проводятся проверки уполномоченными органами», — отметили в ДП региона.

Расследование продолжается. По его результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.