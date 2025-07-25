В Белоруссии накрыли канал поставки наркотиков из ЕС в Россию

«Главным следственным управлением Следственного комитета установлены обстоятельства поставки наркотиков из стран Евросоюза в Россию, транзитом через Беларусь… В настоящее время удалось установить порядка 14 участников организованной группы в возрасте от 31 года до 56 лет. Все они сотрудничают со следствием и рассказали о том, как работает “бизнес” изнутри», — говорится в сообщении на сайте СК.