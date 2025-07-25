В Белоруссии накрыли канал поставки наркотиков из ЕС в Россию

МИНСК, 25 июл — РИА Новости. Белорусские правоохранители накрыли канал поставки наркотиков из Евросоюза в Россию транзитом через республику, установлены порядка 14 участников организованной группы, сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
«Главным следственным управлением Следственного комитета установлены обстоятельства поставки наркотиков из стран Евросоюза в Россию, транзитом через Беларусь… В настоящее время удалось установить порядка 14 участников организованной группы в возрасте от 31 года до 56 лет. Все они сотрудничают со следствием и рассказали о том, как работает “бизнес” изнутри», — говорится в сообщении на сайте СК.
Отмечается, что сотрудниками Следственного комитета при тесном взаимодействии с министерством внутренних дел и Государственным таможенными комитетом изъято более полутора тонн запрещенных веществ. Установлено, что для перемещения наркотиков через границу использовались автомобили: запрещенные вещества прятали в запасные шины большегрузов, «зашивали» в двери иномарок, газовые баллоны. Удалось установить 47-летнего куратора, во время задержания у него изъято более 674 килограммов психотропа.
«Белорусские следователи выяснили, что под руководством мужчины осуществлялись крупные поставки запрещенных веществ в Россию. Российские коллеги изъяли из оборота более 84 килограммов психотропа», — говорится в сообщении. Отмечается, что в июле прошлого года белорусские таможенники задержали 45-летнего курьера наркошопа в рамках этого наркоканала, который пытался ввезти в Белоруссию из Польши более 165 килограмм наркотика.
Двоим курьерам предъявлены обвинения по статьям «незаконный оборот психотропных веществ с целью сбыта, совершенные организованной группой», «участие в преступной организации», «незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС и государственную границу психотропных веществ». С санкции прокурора к мужчинам применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
«В ходе расследования уголовного дела, наложен арест на денежные средства, добытые преступным путем. Порядка 45 тысяч долларов переведены на депозитный счет Следственного комитета», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время правоохранители Белоруссии и России продолжают установление всех участников преступной организации с целью полной ликвидации канала поставки психотропов. Тем временем, подчеркивается в сообщении, первые приговоры по уголовному делу вступили в законную силу — фигуранты получили от 13 до 18 лет лишения свободы.