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Областной Минздрав ответил на возмущение омича, которого 4 часа гоняли по травмпунктам

Министерство посоветовало в подобных случаях вызывать скорую помощь.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав Омской области прокомментировал Телеграм-каналу «Омский форум» инцидент с грибником, который вынужден был с повреждением руки четыре часа ездить туда-сюда по разным травмпунктам в Омске.

"Безусловно, пациенту должны были оказать необходимую медицинскую помощь. Но во избежание подобных случаев мы рекомендуем вызвать бригаду скорой медицинской помощи.

В первую очередь, это позволит избежать дальнейшего травматизма, который может возникнуть при самостоятельном передвижении. Медицинские работники окажут необходимую помощь, при необходимости зафиксируют вывих или перелом и доставят пациента в профильный стационар", — ответили в ведомстве.

Напомним, мужчина повредил руку, когда собирал грибы за городом, а затем был отправлен врачами в медицинский «квест» в Омске по маршруту «МСЧ-10 — травмпункт по месту его прописки — БСМП-2». Причем в месте по прописке объяснили: нужно срочно в отделение хирургию БСМП-2 на скорой помощи, но когда будет сам автомобиль скорой — не было известно. В итоге грибник вынужден был ехать в БСМП-2 сам, будучи за рулем.