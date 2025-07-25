Областной Минздрав ответил на возмущение омича, которого 4 часа гоняли по травмпунктам

Напомним, мужчина повредил руку, когда собирал грибы за городом, а затем был отправлен врачами в медицинский «квест» в Омске по маршруту «МСЧ-10 — травмпункт по месту его прописки — БСМП-2». Причем в месте по прописке объяснили: нужно срочно в отделение хирургию БСМП-2 на скорой помощи, но когда будет сам автомобиль скорой — не было известно. В итоге грибник вынужден был ехать в БСМП-2 сам, будучи за рулем.