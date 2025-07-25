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В Калининграде внедорожник сбил женщину

ДТП случилось на пересечении улиц Краснооктябрьской и Новый вал.

Источник: УГИБДД Калининградской области

В Калининграде на пересечении улиц Краснооктябрьской и Новый вал сбили пешехода. О ДТП, которое случилось 25 июля около 11:30, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Травмированную женщину доставили в больницу.