В Калининграде внедорожник сбил женщину

В Калининграде на пересечении улиц Краснооктябрьской и Новый вал сбили пешехода. О ДТП, которое случилось 25 июля около 11:30, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.
Травмированную женщину доставили в больницу.
ДТП случилось на пересечении улиц Краснооктябрьской и Новый вал.
В Калининграде на пересечении улиц Краснооктябрьской и Новый вал сбили пешехода. О ДТП, которое случилось 25 июля около 11:30, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.
Травмированную женщину доставили в больницу.