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В Москве прошли обыски в компании азербайджанского бизнесмена

Прошли обыски в московском офисе оператора железнодорожных перевозок нефтепродуктов Railgo.

Источник: Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

В московском офисе компании Railgo, которая занимается перевозкой нефтепродуктов, прошли следственные действия. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным канала, утром в офис пришли силовики: они провели выемку документов и не выпускали сотрудников из здания.

Railgo принадлежит предпринимателю Рахману Халилову, уроженцу Азербайджана. Компания специализируется на железнодорожных перевозках сырой нефти, сжиженного газа и нефтехимии по территории России и стран СНГ.

Согласно данным с официального сайта, парк компании насчитывает свыше 37 тысяч вагонов-цистерн. В прошлом году объем перевозок нефтеналивных грузов превысил 30 млн тонн. Компания имеет широкую сеть представительств в ключевых городах России, а также офис в Баку.

В компании Railgo утверждают, что каких-либо следственных действий не проводилось. Работа в офесе происходит в штатном режиме.