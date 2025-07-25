В Москве прошли обыски в компании азербайджанского бизнесмена

Согласно данным с официального сайта, парк компании насчитывает свыше 37 тысяч вагонов-цистерн. В прошлом году объем перевозок нефтеналивных грузов превысил 30 млн тонн. Компания имеет широкую сеть представительств в ключевых городах России, а также офис в Баку.