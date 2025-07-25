В Москве прошли обыски в компании азербайджанского бизнесмена

В московском офисе компании Railgo, которая занимается перевозкой нефтепродуктов, прошли следственные действия. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным канала, утром в офис пришли силовики: они провели выемку документов и не выпускали сотрудников из здания.
Railgo принадлежит предпринимателю Рахману Халилову, уроженцу Азербайджана. Компания специализируется на железнодорожных перевозках сырой нефти, сжиженного газа и нефтехимии по территории России и стран СНГ.
Согласно данным с официального сайта, парк компании насчитывает свыше 37 тысяч вагонов-цистерн. В прошлом году объем перевозок нефтеналивных грузов превысил 30 млн тонн. Компания имеет широкую сеть представительств в ключевых городах России, а также офис в Баку.
В компании Railgo утверждают, что каких-либо следственных действий не проводилось. Работа в офесе происходит в штатном режиме.