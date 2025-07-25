Челябинец получил в Греции 118 лет тюрьмы за перевозку нелегалов

— В соответствии с рабочим контрактом Котельников должен был предоставлять услуги по перевозке туристов из Турции в Средиземноморском регионе и работать в качестве члена экипажа яхты, — добавил Иван Мельников. — Однако работодатель ввёл Котельникова в заблуждение — под видом туристов к нему на яхту погрузили нелегальных мигрантов, отобрали у него документы и под угрозой расправы заставили везти их в Грецию.