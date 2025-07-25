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Челябинец получил в Греции 118 лет тюрьмы за перевозку нелегалов

Суд в Греции приговорил к 118 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч евро жителя Челябинска Владимира Котелькова. Его признали виновным в организации незаконной миграции.

Источник: Владимир Котельников/Vk.com

— Речь идёт о схеме обмана, когда приехавшие в поисках работы в Турцию россияне попадаются на удочку мошенников. Их привлекают к незаконной морской перевозке нелегалов из Турции в Грецию, а по прибытии просто арестовывают, — рассказал ТАСС вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников.

Владимиру Котельникову 37 лет. Он в жил в Челябинске с женой и маленьким ребёнком. Мужчина уехал на заработки за границу и в июне прошлого года его задержали у побережья острова Родос. Супруга челябинца обратилась за помощью в Фонд защиты соотечественников за рубежом.

— В соответствии с рабочим контрактом Котельников должен был предоставлять услуги по перевозке туристов из Турции в Средиземноморском регионе и работать в качестве члена экипажа яхты, — добавил Иван Мельников. — Однако работодатель ввёл Котельникова в заблуждение — под видом туристов к нему на яхту погрузили нелегальных мигрантов, отобрали у него документы и под угрозой расправы заставили везти их в Грецию.

Правозащитники направили несколько обращений в Министверство иностранных дел России с просьбой оказать содействие в освобождении челябинца.