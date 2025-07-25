Заместитель гендиректора МКУ «ГУММИД» задержан в Нижнем Новгороде

Между подрядчиком МКУ «ГУММИД» и одной из строительных организаций региона в 2024 году был заключен контракт на выполнение работ по капремонту путепровода у Мызинского моста в Ленинском районе Нижнего Новгорода стоимостью более 236 млн рублей. Должностное лицо с помощью угроз склонило руководство организации к заключению договора субподряда с подконтрольной злоумышленнику компанией, которой фактически руководил отец обвиняемого.