Заместитель гендиректора МКУ «ГУММИД» задержан в Нижнем Новгороде

Противоправная деятельность заместителя гендиректора МКУ «ГУММИД», обвиняемого в превышении должностных полномочий, пресечена в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Нижегородской области.
Между подрядчиком МКУ «ГУММИД» и одной из строительных организаций региона в 2024 году был заключен контракт на выполнение работ по капремонту путепровода у Мызинского моста в Ленинском районе Нижнего Новгорода стоимостью более 236 млн рублей. Должностное лицо с помощью угроз склонило руководство организации к заключению договора субподряда с подконтрольной злоумышленнику компанией, которой фактически руководил отец обвиняемого.
Как сообщает СУ СКР по Нижегородской области, был заключен заведомо невыгодный для коммерческой организации договор субподряда и причинен материальный ущерб в размере более 200 млн рублей в виде неизвлеченной прибыли.
Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.