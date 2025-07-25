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Заместитель гендиректора МКУ «ГУММИД» задержан в Нижнем Новгороде

Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

Источник: Время

Противоправная деятельность заместителя гендиректора МКУ «ГУММИД», обвиняемого в превышении должностных полномочий, пресечена в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Нижегородской области.

Между подрядчиком МКУ «ГУММИД» и одной из строительных организаций региона в 2024 году был заключен контракт на выполнение работ по капремонту путепровода у Мызинского моста в Ленинском районе Нижнего Новгорода стоимостью более 236 млн рублей. Должностное лицо с помощью угроз склонило руководство организации к заключению договора субподряда с подконтрольной злоумышленнику компанией, которой фактически руководил отец обвиняемого.

Как сообщает СУ СКР по Нижегородской области, был заключен заведомо невыгодный для коммерческой организации договор субподряда и причинен материальный ущерб в размере более 200 млн рублей в виде неизвлеченной прибыли.

Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.