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Губернатор Волгоградской области выразил соболезнования в связи с трагедией в Саратове

Глава региона направил телеграмму со словами сочувствия родственникам погибших в результате взрыва в многоэтажке.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с трагедией, которая произошла 25 июля в Саратове. Около полудня по местному времени в десятиэтажном жилом доме по улице Блинова произошел взрыв газа, вследствие чего обрушился угловой подъезд здания.

К настоящему моменту известно о 5 погибших.

Андрей Бочаров направил губернатору Саратовской области Роману Бусаргину телеграмму с соболезнованиями. От имени жителей Волгоградской области глава региона передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.