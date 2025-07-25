Губернатор Волгоградской области выразил соболезнования в связи с трагедией в Саратове

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с трагедией, которая произошла 25 июля в Саратове. Около полудня по местному времени в десятиэтажном жилом доме по улице Блинова произошел взрыв газа, вследствие чего обрушился угловой подъезд здания.
К настоящему моменту известно о 5 погибших.
Андрей Бочаров направил губернатору Саратовской области Роману Бусаргину телеграмму с соболезнованиями. От имени жителей Волгоградской области глава региона передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.