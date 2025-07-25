Губернатор Волгоградской области выразил соболезнования в связи с трагедией в Саратове

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с трагедией, которая произошла 25 июля в Саратове. Около полудня по местному времени в десятиэтажном жилом доме по улице Блинова произошел взрыв газа, вследствие чего обрушился угловой подъезд здания.