В США один человек убит и один ранен при стрельбе в университете Нью-Мексико

Один человек погиб, еще один получил ранения в результате стрельбы на территории студенческого городка Университета Нью-Мексико в Альбукерке (США).Подозреваемый скрылся, его разыскивают. Об этом сообщает американский телеканал ABC News.
Инцидент произошел в пятницу утром в студенческом жилом комплексе Casa Del Rio. По данным университета, ранения второго пострадавшего не представляют угрозы для жизни.
Руководство университета ввело на всей территории кампуса режим укрытия на месте (shelter-in-place) и распорядилось о закрытии учебных корпусов из соображений безопасности.
«Возможно, подозреваемый все еще находится на территории кампуса», — говорится в официальном сообщении университета.