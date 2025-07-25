Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США один человек убит и один ранен при стрельбе в университете Нью-Мексико

В Альбукерке произошла стрельба на территории университетского кампуса. Один человек погиб, второй получил ранения. Подозреваемый скрылся, его разыскивают.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Один человек погиб, еще один получил ранения в результате стрельбы на территории студенческого городка Университета Нью-Мексико в Альбукерке (США).Подозреваемый скрылся, его разыскивают. Об этом сообщает американский телеканал ABC News.

Инцидент произошел в пятницу утром в студенческом жилом комплексе Casa Del Rio. По данным университета, ранения второго пострадавшего не представляют угрозы для жизни.

Руководство университета ввело на всей территории кампуса режим укрытия на месте (shelter-in-place) и распорядилось о закрытии учебных корпусов из соображений безопасности.

«Возможно, подозреваемый все еще находится на территории кампуса», — говорится в официальном сообщении университета.