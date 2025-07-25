В суд поступило дело экс-главы Адмиралтейского района. Его будут судить за взятку

Сначала задержали Игоря Комарова. Он провел в СИЗО несколько месяцев, затем его отпустили и задержали его бывшего начальника — главу района Сергея Оверчука. Комарова осудили в марте — он получил условный срок, штраф 3,7 млн рублей и запрет на 5 лет занимать должности на госслужбе.