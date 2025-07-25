В суд поступило дело экс-главы Адмиралтейского района. Его будут судить за взятку

Бывшего чиновника будут судить по делу о взятке в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). Вместе с Оверчуком под суд пойдёт Евгений Луганский, предприниматель, ему вменяют дачу взятки (ч.5 ст. 291 УК РФ).
Следствие считает, что с октября 2022 по март 2024-го Луганский (директор ООО «Гавань» и ООО «Перекресток») передал заму Оверчука Игорю Комарову деньги. Встречи их проходили у здания администрации района. Всего было передано 8 млн рублей.
За это чиновники должны были содействовать в заключении госконтрактов по ремонту, а также благоустройству территорий с ООО «Микарт», ООО «Рд-Стройконсалт», ООО «Легион-Строй», ООО «Спектра ООО “Метмастер”», ИП Алексаняна А. Д.
Сначала задержали Игоря Комарова. Он провел в СИЗО несколько месяцев, затем его отпустили и задержали его бывшего начальника — главу района Сергея Оверчука. Комарова осудили в марте — он получил условный срок, штраф 3,7 млн рублей и запрет на 5 лет занимать должности на госслужбе.
Бывший глава района Оверчук после задержания дал признательные показания, его не стали отправлять в СИЗО, но запретили покидать Петербург и посещать массовые мероприятия.