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Пьяная автомобилистка устроила ДТП на кладбище в Городецком округе

Женщина повредила несколько могил и памятников на кладбище в деревне Кудашиха.

Источник: ГУ МВД России по Нижегородской области

О повреждении нескольких могил и памятников сообщил в полицию директор кладбища в деревне Кудашиха Городецкого округа. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, прибывшие сотрудники Госавтоинспекции обнаружили на месте происшествия автомобиль «Датсун».

Водителя в машине не было. При оформлении ДТП к нему вернулась водитель-женщина. У неё были признаки опьянения. От медосвидетельствования она отказалась, о чём был составлен протокол.

Женщину отстранили от управления, автомобиль эвакуировали на специализированную стоянку.

На месте работает следственно-оперативная группа. Фиксируются повреждения местам захоронений в результате ДТП.