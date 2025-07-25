Пьяная автомобилистка устроила ДТП на кладбище в Городецком округе

О повреждении нескольких могил и памятников сообщил в полицию директор кладбища в деревне Кудашиха Городецкого округа. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, прибывшие сотрудники Госавтоинспекции обнаружили на месте происшествия автомобиль «Датсун».
Водителя в машине не было. При оформлении ДТП к нему вернулась водитель-женщина. У неё были признаки опьянения. От медосвидетельствования она отказалась, о чём был составлен протокол.
Женщину отстранили от управления, автомобиль эвакуировали на специализированную стоянку.
На месте работает следственно-оперативная группа. Фиксируются повреждения местам захоронений в результате ДТП.