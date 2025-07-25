Электроснабжение в Зиме полностью восстановлено после мощного урагана

Для ликвидации последствий урагана в Зиму были направлены дополнительные аварийно-восстановительные бригады из пяти городов, в которых находятся филиалы областного предприятия. Всего в работах приняли участие 35 специалистов и 18 спецмашин. Первоочередное внимание уделялось устранению технологических нарушений, не требующих сложных и длительных работ, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение для наибольшего числа жителей.