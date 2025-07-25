Электроснабжение в Зиме полностью восстановлено после мощного урагана

Вечером 23 июля полностью восстановлено электроснабжение в Зиме. Жители города пострадали от мощного урагана, который обрушился на южные районы Иркутской области вечером 20 июля. Ветер с порывами до 28 м/с нанес значительный ущерб инфраструктуре, сломав деревья, срывая крыши с домов и повреждая линии электропередач. Об этом КП-Иркутск рассказали в «Облкоммунэнерго».
— Из-за урагана было отключено 103 ТП «Облкоммунэнерго» и 35 потребительских ТП, получили повреждения и отключились 12 магистральных линий ВЛ-6−10 кВ, более 300 линий ВЛ-0,4 кВ. Без электроэнергии остался практически весь город, около 30 тыс. человек, — рассказывают в «Облкоммунэнерго».
Для ликвидации последствий урагана в Зиму были направлены дополнительные аварийно-восстановительные бригады из пяти городов, в которых находятся филиалы областного предприятия. Всего в работах приняли участие 35 специалистов и 18 спецмашин. Первоочередное внимание уделялось устранению технологических нарушений, не требующих сложных и длительных работ, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение для наибольшего числа жителей.
К вечеру 21 июля электроснабжение было восстановлено в большей части города. Однако оставались отключенными 1 высоковольтная линия напряжением 10 кВ, 17 трансформаторных подстанций и 45 линий низкого напряжения 0,4 кВ, получивших наиболее серьезные повреждения. Без электричества оставались около 30 улиц, в основном в частном секторе, где проживало порядка 1,5 тысячи человек.
В ночь с 22 на 23 июля все многоквартирные дома города были подключены к электроснабжению. Работы по восстановлению линий продолжались, и к вечеру четверга были полностью восстановлены и введены в эксплуатацию все линии напряжением 0,4 кВ.