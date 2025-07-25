В Ростовской области девять человек задержали за пособничество мошенникам

В Ростовской области сотрудники полиции задержали девятерых подозреваемых в пособничестве дистанционным мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
По предварительным данным, группу помощников телефонных аферистов возглавлял 23-летний житель Азова, он находил молодых людей и нанимал их в качестве курьеров. Потом нанятые работники забирали деньги у обманутых пенсионеров, поверивших дистанционным преступникам, якобы сотрудникам Центробанка или госструктур.
Кроме курьеров, среди пособников также была «группа прикрытия», следившая за передачей средств. Остальные участники банды считались «мобильными криптообменниками», они принимали наличные и переводили их на счета телефонных мошенников.
Подельники аферистов получали от 3 до 10% от украденных сумм.
Правоохранители считают, что девятеро задержанных участвовали в обмане минимум семи пожилых жителей Дона. Общая сумма ущерба составила около 20 млн рублей. Теперь в отношении подозреваемых возбуждены дела по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Сотрудники полиции ищут организаторов преступлений и уточняют дополнительные эпизоды нарушения закона.
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