В Ростовской области девять человек задержали за пособничество мошенникам

По предварительным данным, группу помощников телефонных аферистов возглавлял 23-летний житель Азова, он находил молодых людей и нанимал их в качестве курьеров. Потом нанятые работники забирали деньги у обманутых пенсионеров, поверивших дистанционным преступникам, якобы сотрудникам Центробанка или госструктур.