В Подмосковье пьяный мигрант из Узбекистана убил глухонемого инвалида — возбуждено уголовное дело

Инцидент произошёл в воскресенье, 20 июля, сообщила прокуратура.
По данным следствия, мужчина проходил мимо мусорных контейнеров, в которых рылись двое рабочих — граждане Узбекистана, трудившиеся разнорабочими в местной управляющей компании. Глухонемой начал жестами выражать недовольство — предположительно, из-за того, что те перебирали мусор. Однако, по словам мигрантов, они восприняли его жесты как агрессию.
Один из рабочих, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил мужчину дважды в живот и один раз в голову. Жертва нападения не нанесла ни одного удара. Потерпевший упал и сильно ударился о землю. После этого нападавшие попытались скрыть следы преступления — они оттащили тело в кусты и убежали. При этом телефон и личные вещи жертвы остались нетронутыми, что исключает версию о грабеже.
Следователям удалось установить личность подозреваемого и восстановить полную картину произошедшего благодаря записям с камер видеонаблюдения. Камеры зафиксировали весь конфликт на малолюдной улице Рудакова — с одной стороны улицы находится лес, с другой — старые двухэтажные дома.
Как выяснилось позже, обвиняемый — 26-летний уроженец Узбекистана — находился на территории России нелегально. Сейчас он арестован, ему предъявлено обвинение по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Следствие также намерено установить, какие должностные лица способствовали нелегальному пребыванию мигранта в стране и каким образом он устроился на работу в управляющую компанию. Расследование продолжается.