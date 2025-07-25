В Подмосковье пьяный мигрант из Узбекистана убил глухонемого инвалида — возбуждено уголовное дело

Один из рабочих, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил мужчину дважды в живот и один раз в голову. Жертва нападения не нанесла ни одного удара. Потерпевший упал и сильно ударился о землю. После этого нападавшие попытались скрыть следы преступления — они оттащили тело в кусты и убежали. При этом телефон и личные вещи жертвы остались нетронутыми, что исключает версию о грабеже.