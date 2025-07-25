В Витебской области пресекли коррупционную схему в сельском хозяйстве

Согласно сообщению ведомства, оперативники БЭП Витебской области при силовой поддержке ОМОНа поймали с поличным при получении взяток двух жителей Орши.
По материалам следствия, 37-летний мужчина, который являлся должностным лицом, вместе с 32-летним руководителем сельскохозяйственного предприятия обеспечил победу коммерческой фирме в процедуре закупок услуг по ремонту сельхозтехники.
Техника принадлежала различным хозяйствам района. Взамен они получили от директора фирмы и его представителя взятку, размер которой составил Br20 тыс. Возбуждены уголовные дела. Иные эпизоды устанавливаются.