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Под Челябинском мотоциклист погиб, врезавшись в дерево

Под Челябинском мотоциклист погиб, врезавшись в дерево, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на территории Сосновского района.

Все произошло 25 июля в поселке Полевой. Около дома 1 по улице мужчина 1984 года рождения, управлял мотоциклом Honda CBR600, съехал в кювет, где врезался в дерево.

Байкер от полученных травм скончался на месте. Госавтоинспекторам уже известно, что погибший не имел водительского удостоверения, а мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции.