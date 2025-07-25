Под Челябинском мотоциклист погиб, врезавшись в дерево

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на территории Сосновского района.
Все произошло 25 июля в поселке Полевой. Около дома 1 по улице мужчина 1984 года рождения, управлял мотоциклом Honda CBR600, съехал в кювет, где врезался в дерево.
Байкер от полученных травм скончался на месте. Госавтоинспекторам уже известно, что погибший не имел водительского удостоверения, а мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции.