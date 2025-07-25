Сгорели десятки домов: почему в поджоге леса в Забайкалье обвиняют подростков

Вместе с подростками задержали волонтера Андрея Степаненко, который координировал добровольцев при тушении лесных пожаров в Забайкалье. В его доме прошли обыски. Предполагалось, что он знал о готовящихся поджогах, но не сообщил об этом в полицию. Кроме того, он был хорошо знаком с обоими подростками, а одного из них брал к себе на подработку.