Сгорели десятки домов: почему в поджоге леса в Забайкалье обвиняют подростков

В Забайкалье произошел масштабный лесной пожар, который тушили больше недели. Огонь полностью уничтожил дачный кооператив. По подозрению в поджоге задержали двух подростков. Следователи считают, что они работали на неизвестного куратора. Мать одного из мальчиков заявила, что при задержании ее сына пытали. «Вечерняя Москва» разбиралась в обстоятельствах этого дела.
Пожары в Забайкалье.
Пожар в районе поселка Атамановка (Забайкальский край) начался 20 июня с трех одновременно возникших очагов. За первые сутки огонь успел охватить 2,5 тысячи гектаров леса, а 22 июня он поднялся к кронам деревьев и двинулся на дачное кооперативное общество «Локомотив». В результате кооператив полностью выгорел.
Затем огонь добрался до железнодорожного разъезда Каменный Карьер в Атамановском поселении и до дачного кооператива «Засопочное». Местные жители самостоятельно эвакуировались, когда огонь стал приближаться к их домам.
В тушении пожара участвовали вертолеты МЧС. Местным властям несколько раз приходилось перекрывать движение автомобилей по федеральной трассе Чита — Забайкальск. Пожар удалось локализовать на площади семи тысяч гектаров. Только позже его полностью ликвидировали.
Следственный комитет оценил ущерб от пожара на сумму более чем 332 миллиона рублей.
Задержание подростков.
Следственный комитет счел, что пожар в Забайкалье произошел в результате умышленного поджога. По данному факту возбудили уголовное дело. А 17 июля в качестве подозреваемых задержали двух 16-летних парней. На следующий день обоих подростков заключили в СИЗО на два месяца.
— Один из них вину в совершении преступления не признал в полном объеме, — сообщили в пресс-службе Читинского районного суда Забайкальского края.
Второй подросток воспользовался статьей 51 Конституции РФ («Никто не обязан свидетельствовать против себя самого»).
Оперативники считают, что с подростками в мессенджере связались некие кураторы и предложили им устроить поджог за вознаграждение. В одних источниках говорится, что незнакомцы обещали заплатить мальчикам 15 тысяч рублей, в других — 19 тысяч рублей. Несовершеннолетние на это якобы согласились, но деньги так и не получили.
Вместе с подростками задержали волонтера Андрея Степаненко, который координировал добровольцев при тушении лесных пожаров в Забайкалье. В его доме прошли обыски. Предполагалось, что он знал о готовящихся поджогах, но не сообщил об этом в полицию. Кроме того, он был хорошо знаком с обоими подростками, а одного из них брал к себе на подработку.
Уже через несколько часов Степаненко отпустили из следственного отдела. Он проходит по уголовному делу в качестве свидетеля.
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Что известно о подозреваемых.
Обоим подозреваемым по 16 лет. Один из подростков воспитывается в детском доме и ранее неоднократно сбегал оттуда. Второй мальчик живет вместе с матерью и двумя сестрами. Оба они не окончили школу, но в настоящее время не учатся и не работают. Ни у одного из них нет судимостей.
При этом, по данным Chita.ru, до ареста оба подростка входили в волонтерский отряд, который занимается тушением пожаров в Забайкалье.
Родители и воспитатели обоих обвиняемых не верят, что мальчики могли быть причастны к поджогам лесов. А мать одного из них заявила, что при задержании ее сын подвергся пыткам.
— Мать обвиняемого рассказала, что якобы ее ребенка сначала после задержания вывезли в лес, издевались, угрожали, к гениталиям подключали провода и били током, — сообщила в своем Telegram-канале журналистка Наталья Селиванова из Читы.
Кроме того, в беседе с Chita.ru волонтеры говорили, что оба подростка помогали тушить пожар в Атамановке.
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Что грозит подросткам.
В отношении подростков возбудили уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение лесных насаждений», которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Если вина мальчиков будет доказана, то они понесут полную ответственность, так как уже достигли 16 лет. Об этом «Вечерней Москве» рассказал адвокат Даниил Лунев.
— Им грозит уголовная ответственность по части четвертой. Плюс дополнительно может быть применен штраф. Если у подростков был иностранный куратор, то к делу может прибавиться статья о госизмене. Тогда судьба этих ребят в общем и целом будет совсем незавидной, — пояснил юрист.
Если же подростков при задержании действительно пытали, то силовиков, которые этим занимались, отстранят от службы и обвинят в превышении должностных полномочий и причинении вреда здоровью, уверен эксперт.
Осенью в российских регионах произошла череда поджогов. 21 сентября двое школьников сожгли в Омске военный вертолет Ми-8. Обоих задержали, на допросе они признались, что выполняли поручение украинского куратора. До этого другой вертолет этой же модели подожгли в Ноябрьске, где под подозрение попали еще два подростка. За это преступление кураторы якобы пообещали им пять миллионов рублей. Никто из них денег так и не получил.