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Милиция нашла нелегалов на рынке «Лебяжий» — иностранцев депортируют

Правоохранители на рынке задокументировали более 10 нарушений миграционного законодательства.

Источник: Комсомольская правда

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов провели рейд на рынке «Лебяжий», в ходе которого выявили нарушения миграционного законодательства, сообщили в пятницу в УВД Миноблисполкома.

«Сотрудниками Минского РУВД на рыночном комплексе “Новый Лебяжий” проведены контрольные мероприятия реализации иностранными гражданами плодоовощной продукции», — говорится в сообщении.

В УВД также рассказали, что милиционеры задокументировали более десяти нарушений порядка ведения трудовой деятельности и правил пребывания иностранных граждан в Беларуси.

Иностранные работники и их наниматели были привлечены к административной ответственности.

Кроме того, по данным управления, в отношении ряда лиц, правонарушения которых были квалифицированы как грубые, были приняты решения о депортации из страны.