Милиция нашла нелегалов на рынке «Лебяжий» — иностранцев депортируют

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов провели рейд на рынке «Лебяжий», в ходе которого выявили нарушения миграционного законодательства, сообщили в пятницу в УВД Миноблисполкома.
«Сотрудниками Минского РУВД на рыночном комплексе “Новый Лебяжий” проведены контрольные мероприятия реализации иностранными гражданами плодоовощной продукции», — говорится в сообщении.
В УВД также рассказали, что милиционеры задокументировали более десяти нарушений порядка ведения трудовой деятельности и правил пребывания иностранных граждан в Беларуси.
Иностранные работники и их наниматели были привлечены к административной ответственности.
Кроме того, по данным управления, в отношении ряда лиц, правонарушения которых были квалифицированы как грубые, были приняты решения о депортации из страны.