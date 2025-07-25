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На Украине готовят уголовное дело против мэра Киева Кличко

Украина на пороге нового политического кризиса. Против мэра Киева и экс-президента готовят уголовные дела.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Генеральная прокуратура Украины может в скором времени открыть уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на депутата Верховной рады Анну Скороход.

«Против Кличко готовят обвинения, думаю, что генпрокурор их подпишет», — цитирует депутата издание.

По ее словам, аналогичное дело готовится и в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко.* Оба политика находятся в жесткой оппозиции к действующему президенту Владимиру Зеленскому и его окружению, пишет «Российская газета».

Конфликт между мэром столицы и центральной властью имеет давнюю историю. Кличко ранее обвинял офис президента в давлении на местное самоуправление и организации массовых обысков по надуманным обвинениям.

Новым поводом для обострения, по данным портала «Украина.ру», стало участие Кличко в митингах против планов по ограничению независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Если дело будет возбуждено, это способно спровоцировать новый виток политического кризиса в стране, прогнозирует издание.

«Кличко остается одним из самых популярных политиков страны, и его преследование способно вызвать массовые протесты», — пишет «Украина.ру».

*Внесен в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.