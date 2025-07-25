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Дело об убийстве главы батальона «Арбат» переквалифицировали на теракт

Следственный комитет переквалифицировал дело об убийстве главы батальона «АрБат» Армена Саркисяна в подмосковном ЖК «Алые паруса» на статью о теракте. Об этом в интервью интервью газете «Комсомольской правде» рассказал руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве Максим Денисов.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, преступление исполнил «этнический криминалитет» по заказу властей Украины. Установлено, что один из сообщников привез противопехотную мину со специальным взрывателем в виде пластида. Бомбу взорвали дистанционно. Сразу после взрыва один подозреваемый уехал из России, судебное производство по нему проходит заочно. Еще пятерых человек задержала ФСБ.

Армена Саркисяна убили в феврале этого года. Вместе с ним погиб охранник основателя «АрБата» и предполагаемый подрывник. Пострадали три человека. До переквалификации дело расследовали по статьям об убийстве, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия. В марте правоохранительные органы возбудили дело о незаконной миграции после теракта, так как смертник купил разрешение на проживание в России.