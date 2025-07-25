Дело об убийстве главы батальона «Арбат» переквалифицировали на теракт

Армена Саркисяна убили в феврале этого года. Вместе с ним погиб охранник основателя «АрБата» и предполагаемый подрывник. Пострадали три человека. До переквалификации дело расследовали по статьям об убийстве, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия. В марте правоохранительные органы возбудили дело о незаконной миграции после теракта, так как смертник купил разрешение на проживание в России.