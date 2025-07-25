В Молдове священник упал с крыши церкви: Он получил многочисленные травмы и был госпитализирован

В Штефан-Водском районе мужчина упал с крыши церкви. Инцидент произошёл в четверг, 24 июля, после обеда в селе Фештелица.
Пострадавшим оказался 35-летний священник. Он поднялся на крышу, чтобы проверить ход строительных работ, однако по неосторожности оступился и упал.
В результате мужчина получил многочисленные травмы и был госпитализирован.
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