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В Молдове священник упал с крыши церкви: Он получил многочисленные травмы и был госпитализирован

Батюшка поднялся на крышу, чтобы проверить ход строительных работ, однако по неосторожности оступился.

Источник: Комсомольская правда

В Штефан-Водском районе мужчина упал с крыши церкви. Инцидент произошёл в четверг, 24 июля, после обеда в селе Фештелица.

Пострадавшим оказался 35-летний священник. Он поднялся на крышу, чтобы проверить ход строительных работ, однако по неосторожности оступился и упал.

В результате мужчина получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

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