Женщина скончалась после наезда фуры на грузовик в Березинском районе

Около 14.15 на 120 км автодороги М-4 Минск — Могилев 51-летний водитель, управляя автомашиной Volvo в сцепке с полуприцепом Kögel, по предварительной информации, двигаясь в крайней правой полосе движения в направлении Минска, наехал на остановившийся перед нерегулируемым пешеходным переходом грузовой автомобиль Mitsubishi под управлением 26-летнего водителя. По инерции автомобиль Mitsubishi отбросило вперед, где в последующем был совершен наезд на 51-летнюю пешехода-женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.