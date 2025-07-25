Женщина скончалась после наезда фуры на грузовик в Березинском районе

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина скончалась после столкновения фуры с грузовиком в Березинском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Около 14.15 на 120 км автодороги М-4 Минск — Могилев 51-летний водитель, управляя автомашиной Volvo в сцепке с полуприцепом Kögel, по предварительной информации, двигаясь в крайней правой полосе движения в направлении Минска, наехал на остановившийся перед нерегулируемым пешеходным переходом грузовой автомобиль Mitsubishi под управлением 26-летнего водителя. По инерции автомобиль Mitsubishi отбросило вперед, где в последующем был совершен наезд на 51-летнюю пешехода-женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.
В результате ДТП последняя от полученных травм скончалась на месте происшествия, водитель автомобиля Mitsubishi доставлен в больницу для медицинского обследования.
По факту ДТП проводится проверка. -0-