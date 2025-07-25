СМИ: Паук поселился в ухе россиянки и сплел паутину

Паук заполз к женщине в ухо и сплел паутину в Уфе. Об этом в пятницу, 25 июля, сообщили в Telegram-канале «Новости. Уфа Башкоркостан».
— Паук заполз ей в ухо во время прогулки вдоль реки в Чишминском районе. Женщина подумала, что это мошка, попыталась вытащить, и он перестал шевелиться, — уточнили в публикации.
Через неделю женщина вновь почувствовала движение в ухе. Паук стал будить ее по ночам. Уфимка обратилась за помощью к специалистам. Врачи и вытащили из ее уха живое насекомое, которое уже успело сплести там паутину.
24 февраля пробравшийся в кабину пилотов тарантул прямо во время полета укусил командира воздушного судна, страдающего от аллергии на пауков. Предполагается, что паук попал внутрь самолета, когда борт останавливался в городе Касабланка, Марокко, в начале прошлой недели.
Кроме того, в январе обнаруженный учеными в Австралии новый вид смертельно опасного воронкообразного паука назвали Atrax christenseni — в честь актера Криса Хемсворта. Впервые крупная особь членистоногого была обнаружена еще в первой половине 2000-х годов. Паука долгое время изучали эксперты ряда ведущих профильных университетов и институтов.