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Украинский дрон ударил по АЗС в Курской области, есть пострадавшие

Дрон ВСУ ударил по заправке в Курской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Украинский дрон нанёс повторный удар по заправке вблизи хутора Фонов. В результате атаки произошло возгорание топливораздаточных колонок. К сожалению, пострадали три человека», — написал он в Telegram-канале.

По словам Хинштейна, у 37-летней женщины диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и акубаротравма. 51-летняя женщина также получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. У 49-летнего мужчины имеются ранения головы, груди, рук и ног. Первоначально пострадавшие были доставлены в Рыльскую ЦРБ, а затем бригада скорой помощи транспортирует их в Курскую областную больницу. Врачи сделают всё возможное, чтобы как можно скорее вернуть их к полноценной жизни, заверил врио губернатора.

Ранее сообщалось, что водитель комбайна пострадал в Большесолдатском районе Курской области, наехав на мину ВСУ. Мужчина получил осколочное ранение головы, его госпитализировали.

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