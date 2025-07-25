Под завалами дома в Саратове, где произошел взрыв, могут находиться люди

Под завалами дома на улице Блинова в Саратове, где утром 25 июля произошел взрыв, могут оставаться люди. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Роман Бусаргин по итогам оперативного совещания, которое провел прибывший на место глава МЧС России Александр Куренков.
Глава региона отметил, что в настоящее время спасатели продолжают операцию по разбору завалов и поиску людей.
«Специалисты МЧС России и облспаса работают осторожно и аккуратно, не обрушая нависающие конструкции. В ближайшее время будет организовано освещение для работы в ночное время», — написал губернатора Саратовской области.
Также он сообщил, что на месте дежурят бригады скорой медицинской помощи. Ранее к врачам обратились 15 человек — вся необходимая помощь оказана амбулаторно.
Напомним, обрушение нескольких этажей в угловой части дома по улице Блинова в Саратове произошло утром 25 июля. Предварительно, произошел взрыв газовоздушной смеси.
По последним данным, погибли шесть человек.
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