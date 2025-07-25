Под завалами дома в Саратове, где произошел взрыв, могут находиться люди

Под завалами дома на улице Блинова в Саратове, где утром 25 июля произошел взрыв, могут оставаться люди. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Роман Бусаргин по итогам оперативного совещания, которое провел прибывший на место глава МЧС России Александр Куренков.