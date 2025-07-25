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Трамп связал преступление Обамы с дезинформацией о вмешательстве РФ в выборы

Американский президент Дональд Трамп считает, что бывший глава США Барак Обама совершил преступление, поскольку содействовал распространению заведомо ложной информации о российском вмешательстве в выборы 2016 года. Об этом лидер США заявил журналистам.

Трамп рассказал о дезинформации на прошлых выборах.

Американский президент Дональд Трамп считает, что бывший глава США Барак Обама совершил преступление, поскольку содействовал распространению заведомо ложной информации о российском вмешательстве в выборы 2016 года. Об этом лидер США заявил журналистам.

«Он совершил преступление, на этот счет нет никаких вопросов», — сказал Трамп, общаясь с прессой на лужайке у Белого дома. Его слова передает ТАСС. Президент добавил, что у Обамы есть иммунитет от юридического преследования, который вероятно поможет ему избежать наказания за ложь о якобы вмешательстве РФ в американские выборы.

Ранее Верховный суд США постановил, что бывший глава государства не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные на посту президента в официальном статусе. Однако суд уточнил, что неприкосновенность не является абсолютной и не распространяется на действия вне служебных полномочий.

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