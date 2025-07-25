Трамп связал преступление Обамы с дезинформацией о вмешательстве РФ в выборы

«Он совершил преступление, на этот счет нет никаких вопросов», — сказал Трамп, общаясь с прессой на лужайке у Белого дома. Его слова передает ТАСС. Президент добавил, что у Обамы есть иммунитет от юридического преследования, который вероятно поможет ему избежать наказания за ложь о якобы вмешательстве РФ в американские выборы.