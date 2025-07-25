Бусаргин: После взрыва в жилом доме в Саратове к врачам обратились 15 человек

В Саратове после взрыва в жилом доме к врачам обратились 15 человек, которым оказали амбулаторную помощь. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил об этом в своем Telegram-канале.
«В круглосуточном режиме здесь также дежурят бригады скорой помощи. Ранее к врачам обратились 15 человек. Вся необходимая помощь им оказана амбулаторно», — уточнил глава региона.
Инцидент произошел в подъезде десятиэтажного дома на улице Блинова. В региональном управлении МЧС уточнили, что сообщение о взрыве поступило в 12:12 по местному времени (11:12 по Москве). По данным ведомства, в подъезде прогремел хлопок, после чего на место прибыли пожарно-спасательные подразделения.
Позже спасатели извлекли из-под завалов тело пятого погибшего. В МЧС России сообщили, что среди жертв трагедии оказался один ребенок. Всего в результате взрыва газа погибло шесть человек.