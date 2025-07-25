Бусаргин: После взрыва в жилом доме в Саратове к врачам обратились 15 человек

Инцидент произошел в подъезде десятиэтажного дома на улице Блинова. В региональном управлении МЧС уточнили, что сообщение о взрыве поступило в 12:12 по местному времени (11:12 по Москве). По данным ведомства, в подъезде прогремел хлопок, после чего на место прибыли пожарно-спасательные подразделения.