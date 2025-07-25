Супружескую пару обвинили в распродаже кирпичей Великой Китайской стены

Правоохранительные органы города Линьфэнь в провинции Шаньси пресекли незаконную продажу кирпичей, взятых с древнего участка Великой Китайской стены. Как сообщает новостной портал Guancha, супружеская пара из деревни Бэйчжунхуан организовала незаконный бизнес, реализуя исторические артефакты через одну из платформ электронной коммерции.
По данным следствия, предприимчивые жители деревни, расположенной недалеко от достопримечательности, наладили сбыт кирпичей, демонтированных с участка эпохи династии Мин (1368−1644 гг.). Каждый кирпич продавался за 100 юаней (около 1100 рублей), а общее количество проданных артефактов превысило сотню. Некоторые покупатели подтверждали подлинность товара, заявляя, что приобретенные фрагменты действительно являются частью древней стены.
Полиция задержала злоумышленников после обнаружения их объявления в интернете. Великая Китайская стена, являющаяся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, находится под строгой охраной государства, и любые попытки повреждения или незаконного присвоения ее фрагментов преследуются по закону. Расследование продолжается, нарушителям грозит уголовная ответственность.