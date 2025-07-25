Супружескую пару обвинили в распродаже кирпичей Великой Китайской стены

По данным следствия, предприимчивые жители деревни, расположенной недалеко от достопримечательности, наладили сбыт кирпичей, демонтированных с участка эпохи династии Мин (1368−1644 гг.). Каждый кирпич продавался за 100 юаней (около 1100 рублей), а общее количество проданных артефактов превысило сотню. Некоторые покупатели подтверждали подлинность товара, заявляя, что приобретенные фрагменты действительно являются частью древней стены.