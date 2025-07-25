Машину упала в реку после тройного ДТП в Дагестане: пропал ребенок

Три автомобиля столкнулись на 78-м километре автодороги «Гунибское шоссе — Вантляшевский перевал» в Тляратинском районе Дагестана. В результате происшествия пострадали три человека. Об этом сообщает телеграм-канал «Криминальная хроника».
Сообщается, что 25-летний водитель «Лады Веста» выехал на встречную полосу, где врезался в «Ладу Приору» под управлением 22-летнего молодого человека. После этого со вторым транспортным средством столкнулась другая «Приора», после чего машина упала в реку Аварское Койсу. По данным МЧС России, транспортное средство рухнуло с высоты 70 метров.
В результате ДТП получили ранения и были госпитализированы водитель «Приоры», его десятилетний пассажир и 18-летний пассажир «Весты». В настоящее время ведутся поиски еще одного пассажира — 12-летнего мальчика, которого, предположительно, унесло течением реки.
Всего, уточнили в Главном управлении МЧС России по Республике Дагестан, пострадали шесть человек.
Упавшего в реку мальчика ищут около 50 человек, включая местных жителей.
Республиканская прокуратура организовала проверку по данному факту.
Ранее стало известно, что исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края на своём Mercedes столкнулся с иномаркой. В ДТП погибла женщина.