Машину упала в реку после тройного ДТП в Дагестане: пропал ребенок

Сообщается, что 25-летний водитель «Лады Веста» выехал на встречную полосу, где врезался в «Ладу Приору» под управлением 22-летнего молодого человека. После этого со вторым транспортным средством столкнулась другая «Приора», после чего машина упала в реку Аварское Койсу. По данным МЧС России, транспортное средство рухнуло с высоты 70 метров.