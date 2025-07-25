При крушении Ан-24 в Приамурье погибли граждане КНР и Белоруссии

Один гражданин Китая и гражданин Белоруссии находились на борту разбившегося в Амурской области самолета Ан-24. Об этом сообщили в МИД России.
«Среди 42 пассажиров были два иностранца — граждане Белоруссии и КНР», — уточняется в сообщении.
В ведомстве также добавили, что ситуационно-кризисный центр, а также представительство МИД в Благовещенске оказывают помощь во взаимодействии с дипмиссиями Китая и Беларуси, а также МЧС, Росавиацией и властями Амурской области.
Ранее появились подробности расследования крушения Ан-24 в Тынде. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что есть две основные версии крушения самолета Ан-24.
Информация о крушении пассажирского лайнера в Амурской области поступила утром 24 июля. Самолет выполнял рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Ни один из 49 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту Ан-24, не выжил. С 25 июля в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.