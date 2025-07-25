Появились кадры сокрушительного удара ВС РФ по украинским укрытиям

Удары были нанесены по месту концентрации сил ВСУ.
Российская бомбардировочная авиация нанесла серию высокоточных ударов по временным местам дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Времевском направлении. Об этом 25 июля в своем telegram-канале сообщило Министерство обороны РФ.
«Бомбардировочная авиация ВКС России нанесла серию высокоточных ударов по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ. Они были нанесены в момент наибольшего скопления личного состава противника», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
На предоставленных кадрах ведомства зафиксированы моменты нанесения ударов. Официальные сведения о потерях ВСУ не приводятся.
Ранее, с 19 по 25 июля, российские войска также нанесли десять групповых ударов по объектам ВПК Украины, в том числе по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников, используя высокоточное оружие различных типов. Минобороны РФ тогда сообщало о поражении военных аэродромов, предприятий по производству беспилотников, складов с боеприпасами и уничтожении западных ЗРК Patriot.