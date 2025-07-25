Появились кадры сокрушительного удара ВС РФ по украинским укрытиям

Ранее, с 19 по 25 июля, российские войска также нанесли десять групповых ударов по объектам ВПК Украины, в том числе по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников, используя высокоточное оружие различных типов. Минобороны РФ тогда сообщало о поражении военных аэродромов, предприятий по производству беспилотников, складов с боеприпасами и уничтожении западных ЗРК Patriot.