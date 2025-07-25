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Родственников шокировали неподобающие похороны ветерана СВО: Близким стало плохо

НТВ: Похороненный без одежды с пакетом на голове в Анапе оказался ветераном СВО.

Источник: Комсомольская правда

В Анапе с почестями проводили в последний путь ветерана специальной военной операции (СВО) Александра Третьяка, однако обстоятельства его похорон вызвали негодование у родных и близких. Об этом сообщил телеканал НТВ.

Александр Третьяк с 2012 года участвовал в боевых действиях в различных горячих точках. После ранения он вернулся в родной город для восстановления и готовился к свадьбе. Однако 15 июля 53-летний мужчина скончался на пляже от сердечного приступа, предположительно, из-за жары или после купания. Врачи почти час пытались спасти его, но усилия оказались напрасными, уточняет издание «КП-Кубань».

Сожительница Третьяка сообщила, что сотрудники кладбища были шокированы состоянием тела покойного. По ее словам, тело не было подготовлено должным образом, на шее виднелся глубокий рубец, а на голове оказался черный пакет. Она отметила, что даже бездомных хоронят с большим уважением.