Родственников шокировали неподобающие похороны ветерана СВО: Близким стало плохо

Александр Третьяк с 2012 года участвовал в боевых действиях в различных горячих точках. После ранения он вернулся в родной город для восстановления и готовился к свадьбе. Однако 15 июля 53-летний мужчина скончался на пляже от сердечного приступа, предположительно, из-за жары или после купания. Врачи почти час пытались спасти его, но усилия оказались напрасными, уточняет издание «КП-Кубань».