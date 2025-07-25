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На борту разбившегося в Приамурье Ан-24 были два иностранца

На борту разбившегося в Амурской области самолёта Ан-24 находилось более 40 человек, в том числе граждане КНР и Белоруссии. По информации МИД России, представительство министерства в Благовещенске, ситуационно-кризисный центр и территориальные департаменты поддерживают связь с дипмиссиями этих стран.

Источник: Life.ru

«В России с прискорбием восприняли сообщение о трагедии с самолётом Ан-24 авиакомпании “Ангара” в Амурской области. Среди 42 пассажиров были два иностранных гражданина — Белоруссии и КНР», — заявили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Накануне самолёт Ан-24 потерпел крушение в Амурской области. Воздушное судно пропало с радаров, после чего спасатели выдвинулись на поиски. Позже на месте обнаружения обломков была подтверждена гибель всех пассажиров и членов экипажа. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело и рассматривает версии технической неисправности и ошибки пилотирования.