На борту разбившегося в Приамурье Ан-24 были два иностранца

«В России с прискорбием восприняли сообщение о трагедии с самолётом Ан-24 авиакомпании “Ангара” в Амурской области. Среди 42 пассажиров были два иностранных гражданина — Белоруссии и КНР», — заявили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
Накануне самолёт Ан-24 потерпел крушение в Амурской области. Воздушное судно пропало с радаров, после чего спасатели выдвинулись на поиски. Позже на месте обнаружения обломков была подтверждена гибель всех пассажиров и членов экипажа. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело и рассматривает версии технической неисправности и ошибки пилотирования.