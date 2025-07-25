На борту разбившегося в Приамурье Ан-24 были два иностранца

Накануне самолёт Ан-24 потерпел крушение в Амурской области. Воздушное судно пропало с радаров, после чего спасатели выдвинулись на поиски. Позже на месте обнаружения обломков была подтверждена гибель всех пассажиров и членов экипажа. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело и рассматривает версии технической неисправности и ошибки пилотирования.