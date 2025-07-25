В Самарской области 25 июля подросток на мотоцикле столкнулся с автобусом

Сегодня, 25 июля, в 20:30 на улице Офицерской в Тольятти, в районе дома 12А, произошло ДТП.
14-летний подросток, управляя мотоциклом KAYO, столкнулся с пассажирским автобусом ЛиАЗ, которым управлял 60-летний водитель (1964 года рождения).
В результате аварии госпитализированы водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир. Оба находились без средств мотозащиты. Пассажиры автобуса не пострадали.
Сотрудники ГИБДД напоминают: важно не допускать несовершеннолетних к управлению транспортными средствами. Родителям и законным представителям следует контролировать детей и подростков, чтобы избежать подобных происшествий.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. Жителей региона просят сообщать в полицию о случаях, когда за руль садятся несовершеннолетние.
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