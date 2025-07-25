Экс-губернатора Тамбовской области Егорова отправили в СИЗО по делу об особо крупной взятке

Меру пресечения избрал Басманный суд Москвы в отношении бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова. Решением судебной инстанции, бывший чиновник отправится в следственный изолятор.
Уточняется, что срок меры пересечения составляет один месяц 30 суток.
Также Басманный суд столицы оправил в СИЗО Александра Соломатина, который обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере по делу бывшего главы Тамбовского региона.
О задержании бывшего главы Тамбовской области стало известно 24 июля. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
Также сообщалось, что в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Егорова, силовики провели обыски по ряду адресов.
Максим Егоров занимал пост губернатора Тамбовской области с октября 2021 года по ноябрь 2024 года.