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Мужчину арестовали за отвратительное увлечение, которым он занимался в супермаркетах

36-летний американец по имениКалес Каррон Краудер снова оказался в центре скандала.

36-летний американец по имени КалесКаррон Краудер снова оказался в центре скандала. Ранее он уже был осуждён за непристойное поведение: мужчина регулярно посещал женские отделы торговых центров, где присаживался на корточки и нюхал ягодицы ничего не подозревающих женщин. Его действия фиксировали камеры видеонаблюдения, что не раз приводило к арестам.

Несмотря на предыдущий срок и условно-досрочное освобождение, Краудер продолжил свои действия. Теперь ему вновь предстоит предстать перед судом. The New York Post сообщает, что местные власти намерены добиваться более строгого наказания для рецидивиста.