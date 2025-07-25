Мужчину арестовали за отвратительное увлечение, которым он занимался в супермаркетах

36-летний американец по имени КалесКаррон Краудер снова оказался в центре скандала. Ранее он уже был осуждён за непристойное поведение: мужчина регулярно посещал женские отделы торговых центров, где присаживался на корточки и нюхал ягодицы ничего не подозревающих женщин. Его действия фиксировали камеры видеонаблюдения, что не раз приводило к арестам.