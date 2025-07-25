Бывшего губернатора Тамбовской области Егорова арестовали по делу о взятке

Басманный суд Москвы принял решение о заключении под стражу бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова. Его обвиняют в получении взятки на сумму 84 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил, что Егоров проведет под арестом один месяц и 30 суток. Следственный комитет ранее настаивал на этой мере пресечения, направив соответствующее заявление в суд.
По данным пресс-службы Басманного суда, Максиму Егорову предъявлено обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере. Дело связано с нарушением, предусмотренным частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ.
Ранее стало известно, что экс-заместители губернатора Брянской области Елена Егорова и Татьяна Кулешова получили по девять лет колонии по делу о взятках.