Сожгли тела у озера: как убийство свердловских школьниц раскрыли спустя 30 лет

— Андрей, как правило, покупал мотоциклы не в Екатеринбурге. Чаще всего в Тюмени. Он большой поклонник Harley Davidson. Насколько я понимаю, это было обусловлено тем, что он не состоял в местном движении байкеров. Знаю, что он покупал новый мотоцикл за два миллиона рублей. Это было еще до санкций. А потом он покупал за 3,5 миллиона модель с пробегом, — вспоминал один из знакомых Шевнина.