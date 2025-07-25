Сожгли тела у озера: как убийство свердловских школьниц раскрыли спустя 30 лет

В Свердловской области судят бизнесмена, который более 30 лет назад вместе с дядей изнасиловал и убил двух 13-летних школьниц. Тела своих жертв они сожгли в лесу неподалеку. Второго преступника так и не нашли. Подробности жутких убийств и то, почему на раскрытие дела ушло столько лет, выясняла «Вечерняя Москва».
Как убивали школьниц.
Первое убийство, в котором обвиняют 49-летнего свердловского бизнесмена Андрея Шевнина, произошло осенью 1994 года в Екатеринбурге. На тот момент преступнику было 18 лет.
Вечером 17 октября в квартире Шевнина и его дяди на улице Начдива Онуфриева гостила 13-летняя девочка. По версии следствия, в какой-то момент родственники набросились на школьницу, по очереди ее изнасиловали и задушили. Чтобы удостовериться, что девочка мертва, они на всякий случай добили ее ножом в голову.
Затем Шевнин вспомнил, что у убитой девочки была 13-летняя подруга, которая видела их вместе. Тогда от свидетельницы было решено избавиться.
— Обвиняемый решил привлечь к совершению преступления в качестве пособника своего знакомого (Василия Кузнецова — прим. «ВМ»). Данный молодой человек состоял в доверительных отношениях с подругой убитой и помог доставить ее в квартиру на улице Начдива Онуфриева, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Девочку ждала та же участь, что и ее подругу: Шевнин и его дядя школьницу тоже изнасиловали, задушили и добили ножом. После этого родственники вывезли тела девочек в лес возле Чусовского озера и сожгли.
Позднее обгоревшие тела школьниц нашли постояльцы местного санатория, возвращавшиеся с рыбалки.
Поиск убийц.
Вскоре убитых девочек опознали. Выяснилось, что они воспитывались в неблагополучных семьях, неоднократно убегали из дома и состояли на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Школу они регулярно прогуливали и иногда попадались на кражах.
— В последнее время они подрабатывали в коммерческих киосках. Несмотря на юный возраст, курили и злоупотребляли спиртным, — говорилось в заметке, опубликованной в газете «Вечерний Екатеринбург» 30 лет назад.
Когда милиционеры пришли к матери одной из девочек, чтобы сообщить о гибели ее дочери, женщина была сильно пьяна и долго не могла открыть дверь в квартиру. По словам следователей, дочь ее «не особо интересовала».
Вскоре после убийства Шевнин и Кузнецов были задержаны, но довольно быстро милиции пришлось отпустить их из-за отсутствия улик. На тот момент у Кузнецова уже были судимости за половое сношение с неполовозрелым ребенком, причинение тяжкого вреда здоровью, кражу и незаконный оборот оружия. Шевнина же ловили на половом сношении с ребенком и причинении легкого вреда здоровью.
Судьба преступников.
Шевнина и Кузнецова задержали повторно спустя 30 лет, осенью 2024 года. На этот раз у следователей было достаточно доказательств для обвинения.
К этому моменту Шевнин успел стать состоятельным бизнесменом, открыть салон красоты и магазин одежды. В собственности у него были дорогая недвижимость и целый автопарк с машинами и мотоциклами.
— Андрей, как правило, покупал мотоциклы не в Екатеринбурге. Чаще всего в Тюмени. Он большой поклонник Harley Davidson. Насколько я понимаю, это было обусловлено тем, что он не состоял в местном движении байкеров. Знаю, что он покупал новый мотоцикл за два миллиона рублей. Это было еще до санкций. А потом он покупал за 3,5 миллиона модель с пробегом, — вспоминал один из знакомых Шевнина.
Подозреваемый женат и воспитывает сына. В суде родственники просили не отправлять мужчину в СИЗО, но их просьбу не учли.
Пособник Шевнина Василий Кузнецов, по некоторым данным, полжизни пробыл в местах лишения свободы. А дядю Шевнина так и не нашли — он находится в розыске.
Что грозит убийцам спустя 30 лет.
Обоих арестованных мужчин судят по Уголовному кодексу РСФСР. Шевнина обвиняют в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и изнасиловании, а Кузнецова — в пособничестве в умышленном убийстве. Шевнин вину не признает, а вот Кузнецов заключил со следователями досудебное соглашение о сотрудничестве.
Так как уголовное дело было возбуждено по Уголовному кодексу РСФСР, а не РФ, то и судить преступников будут по старым законам. Алексею как основному обвиняемому грозит около 19 лет лишения свободы. Об этом «Вечерней Москве» рассказала кандидат юридических наук, доцент МГЮА Анастасия Рагулина.
— Уголовный кодекс РСФСР предусматривал за убийство при отягчающих обстоятельствах смертную казнь, но ее сейчас не применяют. Однако с учетом этого суд имеет право не применять сроки давности по этому преступлению, хотя прошло уже 30 лет. Предполагаю, что мужчине грозит около 19 лет лишения свободы. Назначить ему пожизненное наказание суд не сможет в соответствии с законом, — пояснила юрист.
Что касается пособника — так как он заключил досудебное соглашение, ему максимум грозит до 13 лет и 2 месяцев лишения свободы.
— Но так как он не совершал ни убийства, ни изнасилования, а просто привел вторую девочку к преступнику, его будут судить именно как пособника. От этого срок лишения свободы будет еще меньше. Думаю, от 9 до 11 лет, — заключила Рагулина.
Похожее преступление произошло в июне 2025 года в Краснодарском крае. Полиция задержала местного жителя, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 16-летней племянницы. Мужчина выбросил тело жертвы в кусты, а затем несколько дней участвовал в ее поисках вместе с остальными родственниками.
Бизнесмена Шевнина поймали спустя 30 лет после убийства двух школьниц. Но известны случаи, когда жестокие преступники так и оставались безнаказанными. Например, полиция вот уже 13 лет не может поймать маньяка-дальнобойщика Валерия Андреева, который в 2010-х изнасиловал и убил восемь девочек и женщин в Оренбургской области. Следователям известны все его приметы — от внешности до детальной биографии, но преступник сбежал прямо перед задержанием и бесследно исчез.