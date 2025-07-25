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Мужчину задержали в Дмитрове за нападение на подростков

Сотрудники правоохранительных органов задержали в подмосковном Дмитрове мужчину, который напал на двух подростков и похитил их вещи. Об этом в пятницу, 25 июля, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в подмосковном Дмитрове мужчину, который напал на двух подростков и похитил их вещи. Об этом в пятницу, 25 июля, сообщили в пресс-службе местной полиции.

По данным ведомства, мать потерпевшего написала заявление в полицию. Сам инцидент произошел 24 июля на улице Рогачевской — тогда между несовершеннолетними и компанией молодых людей разгорелся конфликт.

Преступник нанес удары лицам 2011 и 2012 годов рождения. После он приказал показать содержимое сумок и карманов. В результате парень похитил мобильный телефон, тысячу рублей и некоторые личные вещи. Через некоторое время злоумышленника поймали.

— Им оказался ранее судимый уроженец одной из республик ближнего зарубежья 2006 года рождения, незаконно находящийся на территории Российской Федерации, — передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее Люблинский суд Москвы вынес приговор безбилетнику, атаковавшему контролера. Мужчина получил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь месяцев.