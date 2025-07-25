В Саратовской области 26 июля объявили днëм траура после взрыва в жилом доме

«В связи с трагическими событиями в многоквартирном доме на улице Блинова в Саратове принято решение объявить на территории области траурный день в субботу, 26 июля», — написал он в Telegram-анале.
Завтра на всей территории Саратовской области и в её муниципальных образованиях будут приспущены государственные флаги. Организациям всех форм собственности, телерадиовещателям и учреждениям культуры предложено воздержаться от проведения развлекательных программ и мероприятий. Бусаргин также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что вся область разделяет их горе.
Напомним, что взрыв в Саратове прогремел сегодня утром. В результате него произошёл частичный обвал многоэтажного жилого дома с первого по десятый этаж. По последним данным, число жертв взрыва выросло до 6, пострадали минимум 10 человек. Предварительно, причиной происшествия стала утечка газа. За два часа до взрыва жильцы сообщали о неисправности газовой трубы. Трагедия вызвала реакцию депутатов Государственной Думы: они призвали перестать подключать жилые многоэтажки к газу.