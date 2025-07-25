Обвиненного в крупной взятке тамбовского экс-губернатора арестовали

Бывшего губернатора арестовали по делу о взятке.
Басманный суд Москвы 25 июля арестовал бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе судов Москвы.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЭкс-главу Тамбовской области подозревают в получении взятки в 84 млн рублей.
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Егорова Максима Борисовича», — заявили в telegram-канале московских судов общей юрисдикции.
По данным следствия, Егорову инкриминируется получение взятки в особо крупном размере. В случае признания вины ему грозит лишение свободы сроком от восьми до 15 лет. Обвинения ему официально предъявлены, о чем стало известно после заседания суда.
Максим Егоров руководил Тамбовской областью с сентября 2022 года по ноябрь 2024 года, а до этого занимал пост временно исполняющего обязанности главы региона с октября 2021 года. Его называли одним из самых богатых глав регионов в России.