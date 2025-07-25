Следователи допрашивают жильцов рухнувшего в Саратове дома

Следственная группа допрашивает жильцов взорванного дома. Видео © Telegram/ Следком 64.
«На месте продолжает работу следственная группа в составе следователей и криминалистов регионального СК. Проводятся допросы жильцов домов, продолжается проведение осмотра близлежащей территории», — рассказали в СК по региону.
Напомним, что взрыв в Саратове прогремел сегодня утром. В результате него произошёл частичный обвал многоэтажного жилого дома с первого по десятый этаж. По последним данным, число жертв взрыва выросло до 6, пострадали минимум 10 человек. Под завалами здания всё ещё могут находиться люди, поисковые работы проходят с предельной осторожностью. Предварительно, причиной происшествия стала утечка газа. За два часа до взрыва жильцы сообщали о неисправности газовой трубы.