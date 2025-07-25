В Саратове объявили траур после взрыва подъезда

«В связи с трагическими событиями в доме на улице Блинова в Саратове принято решение объявить на территории области траурный день в субботу, 26 июля. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Вся область скорбит вместе с вами», — написал Бусаргин. Отмечается, что всем организациям и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.