В Саратове объявили траур после взрыва подъезда

В Саратове проводится разбор завалов.
В Саратове объявлен траур после взрыва газа в многоквартирном доме. В субботу, 26 июля, на всей территории региона будут приспущены флаги. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем telegram-канале.
«В связи с трагическими событиями в доме на улице Блинова в Саратове принято решение объявить на территории области траурный день в субботу, 26 июля. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Вся область скорбит вместе с вами», — написал Бусаргин. Отмечается, что всем организациям и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Госдуме призвали запретить строительство домов с газом после взрыва в Саратове.
Взрыв бытового газа произошел 25 июля в полдень в десятиэтажном жилом доме в Саратове. В результате обрушился целый подъезд с седьмого по десятый этаж. Известно о пяти погибших и девяти пострадавших. Проводится разбор завалов, организованы пункты временного размещения для жителей дома.