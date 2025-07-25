Куренков проверил работу спасателей на месте взрыва газа в Саратове

Министр побывал на месте ЧС, пообщался со спасателями и проконтролировал ход работ. Спасатели доложили ему, что на нижнем ярусе дома работают кинологические расчеты. При помощи альпинистского снаряжения на верхних этажах спасатели разбирают завалы. Каждые 20−30 минут объявляются «минуты тишины», чтобы по звукам из-под завалов можно было определить, есть ли там выжившие.