Mirror: в США аппарат МРТ примагнитил кислородный баллон и убил ребенка

Манипуляции со встроенным источником кислорода не исправили ситуацию, и медперсонал решил принести в помещение портативное устройство. Магнитное притяжение оказалось столь сильным, что врач упустил баллон из рук. Тот влетел в аппарат и ударил ребенка по голове. Через два дня пострадавший скончался.