Mirror: в США аппарат МРТ примагнитил кислородный баллон и убил ребенка

В США аппарат МРТ примагнитил кислородный баллон и убил 6-летнего ребенка. Об этом сообщает Mirror.
По данным издания, Майклу Коломбини необходимо было провести томографию после удаления доброкачественной опухоли головного мозга. В ходе процедуры в Вестчестерском медицинском центре у мальчика по неустановленным причинам начал падать уровень кислорода в крови.
Манипуляции со встроенным источником кислорода не исправили ситуацию, и медперсонал решил принести в помещение портативное устройство. Магнитное притяжение оказалось столь сильным, что врач упустил баллон из рук. Тот влетел в аппарат и ударил ребенка по голове. Через два дня пострадавший скончался.
Как пишет издание, кислородный баллон летел со скоростью от 6 до 9 метров в секунду. В суде Нью-Йорка сообщили, что родители Майкла достигли мирового соглашения с клиникой на сумму 2,9 млн долларов.
Ранее сообщалось, что американец умер после того, как его засосало в аппарат МРТ. Мужчина вошел в кабинет МРТ с металлической цепью на шее.