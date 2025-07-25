Российский военный корреспондент Филатов пропал в зоне СВО

Под Красноармейском в Донецкой Народной Республике (ДНР) пропал российский военный корреспондент Андрей Филатов. Об этом в пятницу, 25 июля, сообщил его коллега Юрий Котенок.
— Предположительно, он попал под удар украинского FPV-дрона. Сообщается, что обнаружены его мотоцикл и камера, — уточнил журналист.
На данный момент какой-либо официальной информации о происшествии нет. Котенок в своем Telegram-канале призвал «молиться и верить в лучшее».
22 апреля в больнице скончался военный корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин. Он получил ранение при обстреле съемочной группы в ЛНР и почти месяц находился в госпитале. Кто еще из военкоров и сотрудников СМИ погиб в зоне СВО или из-за боевых действий — в материале «Вечерней Москвы».
24 марта при обстреле в ЛНР также погибли трое российских журналистов — корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. После этого российские политики обратились в ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО с требованием прояснить ситуацию. Подробности трагедии — в материале «Вечерней Москвы».