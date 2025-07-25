Российский военный корреспондент Филатов пропал в зоне СВО

22 апреля в больнице скончался военный корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин. Он получил ранение при обстреле съемочной группы в ЛНР и почти месяц находился в госпитале. Кто еще из военкоров и сотрудников СМИ погиб в зоне СВО или из-за боевых действий — в материале «Вечерней Москвы».