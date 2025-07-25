Украинского депутата оплевали во время протестов в Киеве. Видео

Ранее Безуглая выступила с призывом к гражданам страны отказаться от намерений вести мирные переговоры с Россией в связи с ракетным ударом, нанесенным по Киеву. По ее словам, конфронтация между двумя государствами будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон — Украина или Россия — полностью не прекратит свое существование. Безуглая подчеркнула, что украинскому обществу следует осознать всю серьезность сложившейся ситуации и принять решение о борьбе «до самого конца».