Внезапно скончался исполнитель хита Sweet Dreams

Томми МакЛэйн родился и большую часть жизни прожил в штате Луизиана. В 2007 году его имя было внесено в Зал музыкальной славы этого штата за значительный вклад в развитие жанра кантри и ритм-энд-блюза. Помимо Sweet Dreams, он был также известен исполнением других популярных песен, сотрудничал с различными коллективами и артистами. Отмечается, что композиция Sweet Dreams, принесшая ему успех, не связана с одноименным хитом группы Eurythmics.